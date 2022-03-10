Фраза одного з українських військових на острові Зміїний вже стала національним гаслом.

Поки російські авіакомпанії не приймають у більшості аеропортів цивілізованого світу українські компанії не забувають підтримувати національний флешмоб.

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У своїх соцмережах прес-служба SkyUp опублікувала фото команди одного із літаків. Бортпровідниці одягнені у футболки з чітким меседжем: "Рускій ваєнний карабль іді нах*уй!". "Українські жінки, як і бортпровідниці SkyUp, сьогодні лаконічні у своїх бажаннях", – йдеться у коментарі.

До слова, SkyUp – один із партнерів донецького Шахтаря. Авіакомпанія є офіційним перевізником "гірників" та навіть має брендований літак.

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