Казахи готувались до матчу з терористами / Twitter Федерації футболу Казахстану

Казахи, попри повномасштабну війну Росії проти України, погодились зіграти товариський матч з представниками молодіжки окупантів.

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Зустріч відбулась сьогодні, 24 вересня, у Мінську, столиці поплічників Путіна. Перемогу здобула збірна Росії U-21 з рахунком 2:1.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили усі команди загарбників від участі в міжнародних змаганнях, проте на контрольні матчі цей бан не розповсюджуються. Раніше головна команда терористів домовилась про проведення спарингів із Киргизстаном (2:1), Іраном, Боснією та Герцеговиною.

Домовленість щодо зустрічі з останньою спровокувала скандал у середині балканської країни та в Європі, а провідні футболісти боснійців повідомили, що ігноруватимуть поєдинок.

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