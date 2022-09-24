Спокусилась на криваві гроші: ще одна футбольна федерація погодилась на матч з Росією
Федерація футболу Казахстану ухвалила рішення провести поєдинок з молодіжною командою загарбників.
Казахи, попри повномасштабну війну Росії проти України, погодились зіграти товариський матч з представниками молодіжки окупантів.
УАФ вимагає від Росії відшкодування збитків українському футболу
Зустріч відбулась сьогодні, 24 вересня, у Мінську, столиці поплічників Путіна. Перемогу здобула збірна Росії U-21 з рахунком 2:1.
Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили усі команди загарбників від участі в міжнародних змаганнях, проте на контрольні матчі цей бан не розповсюджуються. Раніше головна команда терористів домовилась про проведення спарингів із Киргизстаном (2:1), Іраном, Боснією та Герцеговиною.
Домовленість щодо зустрічі з останньою спровокувала скандал у середині балканської країни та в Європі, а провідні футболісти боснійців повідомили, що ігноруватимуть поєдинок.
"Серби хочуть зруйнувати місцевий футбол": чому боснійська Федерація погодилася на товариський матч із Росією?