Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував реакцію півзахисника Кевіна де Брюйне на свою заміну.

На 73-й хвилині за рахунку 1:2 Конте зробив заміну Еліфа Елмаса на Кевіна де Брюйне. Бельгійцеві це рішення явно не сподобалося: покидаючи поле, він висловив тренеру претензії.

"Я намагався ввести свіжі сили, оскільки Мілан "закрився", і нам потрібно було щось змінювати. Думаю, на той момент це були правильні зміни.

Я сподіваюся, що він був роздратований результатом, тому що якщо його дратувало щось інше, то він має справу не з тією людиною", – жорстко відреагував Конте.

Мілан обіграв Наполі з рахунком 2:1. Після п'яти турів обидві команди разом з Ромою лідирують у турнірній таблиці Серії А.

