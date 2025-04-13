Салах поклав край місяцям невизначеності, підписавши новий дворічний контракт із "червоними", і все вказує на те, що капітан Ліверпуля ван Дейк візьме з нього приклад. "Я радий, що нам вдалося зробити це до кінця сезону. Сподіваюся, Вірджил буде наступним! Я просто кажу "сподіваюся". Послухайте, він може робити те, що хоче, але я б хотів знову побачити його тут наступного року. Але, звісно, він може робити все, що хоче", – цитує Салаха Sky Sports.

Ван Дейк вслід за Салахом продовжив контракт з Ліверпулем – довгоочікувана угода для капітана на 2 роки

Нідерландський захисник відреагував: "Усі знають, що я люблю цей клуб. Подивимося, що буде наступного тижня".

Матч із Вест Хемом став для ван Дейка сотим у статусі капітана Ліверпуля. Він приніс своїй команді перемогу ударом головою на 89-й хвилині (2:1).

Ліверпуль продовжує лідирувати в турнірній таблиці АПЛ.

Ліверпуль переміг завдяки рекордному асисту Салаха, Вулверхемтон розбив Тоттенхем, Челсі повернувся у зону ЛЧ