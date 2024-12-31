Півзахисник Жирони та збірної України Віктор Циганков звернувся до співвітчизників перед початком нового року.

Рік з великою кількістю змін як у футболі, так і в особистому житті. Сподіваюся, що наступний буде переможним для нашої країни у цій війні та успішним для клубу Жирона.

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Я щиро цього бажаю. Бережіть один одного і нехай сила буде з вами", – написав Циганков у дописі в Instagram.

До слова, Віктор провів за Жирону 16 поєдинків, у яких відзначився 3 голами та 3 асистами. Transfermarkt оцінює українця в 25 млн євро.

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