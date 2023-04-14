"У мене та мого персоналу особливі стосунки з Мудриком. Він для нас як син. Я сподіваюся, що він залишиться на лаві запасних і не буде грати, але я люблю його. Сподіваємося, що для нього все найкраще буде в наступній грі.

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Я думаю, що для Челсі це був важкий сезон, але вони все ще велика команда. Один сезон може бути таким. Для будь-якого молодого гравця складно адаптуватися до іншої країни та іншого стилю. У Челсі багато великих гравців, і я думаю, що для Мудрика це нормальна ситуація, він повинен адаптуватися і зрозуміти, що його життя змінилося. Вважаю, що він хороший, розумний хлопець. Михайло може стати найкращим гравцем", – цитує Де Дзербі Metro.

Брайтон та Челсі зіграють 15 квітня. Наразі "сині" посідають 11 місце в АПЛ, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 17 очок. А команда Де Дзербі перебуває на сьомій сходинці з 46 балами. Нагадаємо, що італійський фахівець тренував Мудрика, коли вінгер виступав за донецький Шахтар.

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