– Дуже гарна гра у нашому виконанні з різних ракурсів. Ми вдалися сьогодні до деяких змін – більшою мірою саме в атакувальній фазі. Я дійсно був радий спостерігати сьогоднішню гру. Я вважаю, що ми повернулися до наших налаштувань, які повинні бути нашими за замовчуванням. Це була справді наша гра, яку ми намагаємося сповідувати.

Дубль Педрінью у відеоогляді матчу Рух – Шахтар – 0:4

Я напряму кажу своїм гравцям, якщо мені щось не подобається з того, що вони роблять, чи не виконують якісь мої вказівки. Сьогодні я не маю в чому їм дорікнути.

Сьогодні, мені здається, був саме подібний енциклопедичний приклад того, як ми повинні грати. Я щиро сподіваюся, що ми залишимося на вершині турнірної таблиці, продовжимо зберігати ту саму енергію, ту саму емоцію та перенесемо їх на інші протистояння.

– Наскільки легко чи важко було підтримувати темп, коли рахунок вже став комфортним для вас?

– Безумовно, не просто завжди підтримувати потрібний ритм і зберігати його високим, навіть коли ви вже зуміли забезпечити собі певну перевагу в рахунку.

Думаю, можна повернутися на 3 дні назад, коли Рух зустрічався з Поліссям у Кубку України. Вони здобули переконливу перемогу і разом з тим дуже гарно продемонстрували всі основні постулати футболу, створювали багато ситуацій один в один, вривалися в штрафний майданчик, їхні фулбеки також високо підіймалися при позиційних атаках.

Якщо аналізувати нашу сьогоднішню гру, я вважаю, що ми достойно провели її з тих самих патернів. Ми дуже багато створювали в перехідних фазах, створювали ситуації один в один, намагалися насичувати штрафну зону опонента.

Можу вас запевнити, що без належного ставлення, без належних зусиль ви не зумієте відзначитися голом навіть у рамках тренувального процесу. Тому я повністю задоволений тою енергією, яку сьогодні принесли мої футболісти. Футбол – це серйозна гра, і сьогодні ми дійсно дуже серйозно поставилися до протистояння, – наводить слова Турана Tribuna.

Нагадаємо, Шахтар обіграв Рух (4:0) у сьомому турі УПЛ та очолив турнірну таблицю УПЛ. "Гірники" випереджають найближчого переслідувача – київське Динамо, на два очки.

Шахтар впевнено переміг Рух та випередив Динамо на вершині – дебютний гол літнього новачка в УПЛ, нова краса від Ізакі