"Сподіваюся, це буде останній матч Крооса. Це чвертьфінал проти великої команди. Сподіваюся, ми проведемо Тоні на пенсію в п'ятницю.

Євро-2024: визначилися всі пари 1/4 фіналу

Кроос був моїм другом. Я багато говорив з ним, і він дав мені багато порад. Він має фундаментальне значення для Німеччини і був важливим для Реала. Ми повинні бути обережними з ним у п'ятницю", – цитує Хоселу AS.

Нагадаємо, що Тоні Кроос завершить кар'єру після Євро-2024. Матч проти збірної Іспанії може стати останнім для німецького півзахисника.

Кросс та Хоселу разом виступали у складі мадридського Реала.

Герой Туреччини вляпався у гучний скандал: клуб Реброва, зв’язок із Роналду і терористи-сіроманці у житті Мері Деміраля