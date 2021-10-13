"Я його привітав з днем ​​народження, він мене привітав з днем ​​народження. Це життя... Давайте це не виділяти. Ми спілкуємося, все добре. Я вважаю те, що зараз важливо – це наше майбутнє. І всі кроки, які ми робимо – заради майбутнього українського футболу.

Джеко: Для мене було великою несподіванкою, що Шевченко більше не є тренером збірної України

Сподіваюся, що через деякий час Шевченко попрацює в різних системах футболу, і ми обов'язково побачимо його тренером національної збірної. Це дуже яскрава фігура у світовому і європейському футболі, і буде дуже корисно, щоб він отримав додатковий досвід в інших клубах або збірних, і повернувся ще більш досвідченим, щоб Україна дійшла не до чвертьфіналу, а вже до фіналу і там боролася за перемогу на чемпіонаті світу або Європи", – сказав Павелко у ефірі Профутбол Digital.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко припинив роботу зі збірною України після Євро-2020. У нього та його тренерського штабу закінчився термін дії контрактів, а домовитися з УАФ про нові не вдалося. Після цього обидві сторони публічно звинуватили одна одну в тому, що трапилося. Павелку та Шевченку приписували особистий конфлікт.

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