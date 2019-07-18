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"Сподіваюся, не тільки Динамо зможе нав'язати Шахтарю боротьбу за чемпіонство", – Дем'яненко

10:59 293 Читать на русском
"Сподіваюся, не тільки Динамо зможе нав'язати Шахтарю боротьбу за чемпіонство", – Дем'яненко
Анатолій Дем'яненко / Прес-служба збірної України

Легенда київського гранда Анатолій Дем'яненко поділився очікуваннями від нового сезону УПЛ.

"Будемо сподіватися, що новий чемпіонат буде більш конкурентоспроможний, ніж попередній. Хочеться, щоб було більше інтриги як в нижній частині турнірної таблиці, так і у верхній. Подивимося, сподіваюся, Динамо буде в змозі нав'язати Шахтарю запеклу боротьбу за чемпіонство.

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Регламент? По-іншому, в ці роки, напевно, проводити чемпіонат не виходило. Деякі клуби опинилися у фінансовій ямі і не змогли залишатися в УПЛ, тому наш чемпіонат скоротився до 12 команд. Вважаю позитивним рішенням той факт, що в наступному сезоні буде 14 команд, а потім 16. Хочеться, щоб у наших клубів з'явилося більше стабільності.

Хто може стати відкриттям поки не знаю, подивимося. Думаю, що після перших 2-3 турів чемпіонату ми побачимо, хто на що здатний в чемпіонській гонці, і хто виявиться аутсайдером. Хочеться, щоб у новому чемпіонаті Шахтарю і Динамо постаралися кинути виклик і інші наші команди з верхньої частини турнірної таблиці", – розповів Дем'яненко у коментарі Команда№1.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Анатолій Дем'яненко
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