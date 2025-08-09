Влітку Жорже Жезуш замінив Стефано Піолі на чолі Аль-Насра. Роналду хоче вперше виграти чемпіонат Саудівської Аравії – раніше Кріштіану постійно програвав гонку – Аль-Хілялю і Аль-Іттіхаду.

"Жорже Жезуш привносить в команду іншу енергію, іншу концепцію. Нам потрібно діяти поступово, команда відмінно тренувалася. Саме на це я і сподіваюся в цьому сезоні – на стабільність і завоювання титулів", – цитує Роналду A Bola.

У минулому сезоні Аль-Наср посів третє місце в чемпіонаті Саудівської Аравії. Раніше повідомлялося, що призначення Жезуша – особистий вибір Роналду.

