"Ми граємо на виїзді. Такі матчі завжди відрізняються від домашніх. Я вважаю, що Албанія є досить потужною командою, останній матч це довів. У суперника гарний напад та лінія оборони, відчувається хороша дисципліна у захисті. Ми також маємо кваліфікованих футболістів, які можуть вирішити долю матчу, тож фокусуватимемося на перемозі. Сподіваюся, що реалізуємо свої моменти.

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Чи вдалося відновитися після важкого поля в Грузії? Поле для всіх було однаковим. Не бачу жодних проблем. Ми професійні футболісти і маємо якнайшвидше відновлюватися.

Погана реалізація моментів у матчі з Грузією? Іноді трапляються такі матчі, коли ми створюємо гарні моменти, але не реалізуємо їх. Це не означає, що у нас погані атакувальні футболісти. Упевнений, що наша команда має великий потенціал.

Чи відчуваємо тиск перед грою з Албанією? Звісно, але це частина футболу. Тиск є у кожному матчі за три очки. Але багато хто з наших футболістів грає у топ-чемпіонатах, тому я не думаю, що у нас буде з цим якісь проблеми", – цитує Яремчука YouTube-канал УАФ.

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