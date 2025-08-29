"Це був не найкращий матч для нас, тому що ми програли в кінцівці, і це нас засмучує. Однак у першому таймі я задоволений грою хлопців. Нам не вистачило досвіду і майстерності, і Фіорентина перемогла завдяки замінам.

Потужна гармата Андрієвського у відеоогляді матчу Фіорентина – Полісся – 3:2

Шкода, тому що ми не відчували себе приреченими і не заслужили поразки 0:3 у першому матчі. Сьогодні ми могли б досягти кращого результату. Я вдячний за цей досвід. Ми знаємо силу суперника, і я хочу ще раз висловити свою повагу Піолі. Він дав мені чудовий урок у цих двох матчах. Бажаю Фіорентині удачі і сподіваюся, що вона виграє Лігу конференцій.

Наскільки складно грати в розпал війни? Дуже складно грати в чемпіонаті України під виття сирен і ракети, що пролітають над головою: минулої ночі Росія бомбила Київ, в результаті чого загинуло 18 осіб (нажаль, кількість загиблих збільшилася до 21, – прим.), включаючи дітей. Ми намагаємося дати відсіч ворогу, і нам неймовірно боляче бачити, як гинуть мирні жителі. Ми хочемо миру, ми хочемо грати в нормальних умовах, як це робить Фіорентина", – цитує Ротаня TMW.

Фіорентина на останніх хвилинах врятувалась від ганьби з Поліссям – Ротаню і Ко для дива не вистачило зовсім трохи