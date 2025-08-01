"Ми почали матч трохи мляво, було складно в психологічному плані. Однак ми дотримувалися плану і забили швидкий гол. Другий тайм ми провели, контролюючи м'яч. Я задоволений енергією і настроєм своїх гравців. Нас чекає непростий період, нам потрібно додати.

Голи Кевіна та Еліаса у відеоогляді матчу Шахтар – Бешикташ – 2:0

Бешикташ заслужив компліменти. Бажаю йому успіхів у майбутньому. Сподіваюся, ми не зустрінемося в Лізі конференцій. Сподіваюся, вони виграють турнір; у них є цей потенціал.

Бешикташ – дуже хороша команда, деякі матчі грати непросто. Я поважаю ігрову філософію Сульшера. У футболі потрібен час, щоб щось змінити: гравці приходять і йдуть. Ми готувалися до Бешикташа ретельно і скрупульозно. Я думаю, що Бешикташ буде сильним, тому що у нього відмінний склад гравців", – цитує Турана Fanatik.

Шахтар пройшов у наступний раунд Ліги Європи, вдруге перегравши Бешикташ – Кевін стримав слово, знову забивши туркам