"Сподіваюся, бармен теж готовий": Степаненко летить у відпустку з дружиною, мамою, тещею і трьома дітьми
09:48 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря і збірної України точно не сумуватиме на відпочинку.
Степаненко летить у відпустку з великою компанією. Про це сам хавбек розповів у своєму Instagram.
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"Лечу у відпустку з дружиною, мамою, тещею і трьома дітьми. Тепер ви розумієте, яка я спокійна людина. Сподіваюся, бармен теж готовий", – жартома написав Тарас.
Нагадаємо, нещодавно 32-річний півзахисник підписав новий контракт з Шахтарем до 30 червня 2024-го. У сезоні 2021/22 Степаненко зіграв за "гірників" у 22-х матчах. Забив 2 голи і віддав 1 асист.
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