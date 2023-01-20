"Якщо ми говоримо про підтримку від міжнародного футболу, то можемо поділити це на певні напрямки. Ми просили європейські клуби допомогти з генераторами, тому що ви знаєте – росіяни майже зруйнували нашу критичну інфраструктуру. Дуже важливо мати достатньо генераторів, особливо взимку.

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Європейські клуби задонатили нам 100 генераторів – це Бенфіка, Реал, Інтер та інші. Бенфіка ще, наприклад, відправила 5 фургонів допомоги для біженців. Асоціація європейських клубів відправила 1 мільйон євро на допомогу нашим командам.

Але якщо говоримо про ФІФА, то у нас є великі претензії до них. Після початку війни вони не допомагають українським клубам, а знищують їх. Вони ввели правило щодо контрактів легіонерів і ми втратили наші інвестиції. У нас не було шансу вести перемовини з гравцями, відправляти їх в оренду або продавати. Їм просто дозволили піти безплатно.

Ми подавали позов у CAS, але він був відхилений. Після цього ми підемо у Федеральний суд Швейцарії та до Європейської комісії, тому що були порушені антимонопольні норми. Найважливіше – ФІФА створила систему в CAS, в якій неможливо виграти справу проти неї. Ми хочемо змінити та зламати її, тому що кожен мусить бути на одному рівні із законом. Ніхто не може бути вище, ніж закон. Наступними днями ми опублікуємо заяву щодо цієї ситуації. Сподіваюсь, вона дійде до ЄС", – сказав Палкін в інтерв'ю Sky News.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні ФІФА вирішила захистити легіонерів з УПЛ, дозволивши їм призупиняти контракти з клубами до літа 2023 року. Як наслідок, багато футболістів, на яких був попит, покинули свої команди без будь-якої компенсації. Всі спроби Шахтаря добитися від ФІФА справедливості, виявилися марними.

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