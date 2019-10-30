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"Сподіваюсь, вони – воїни, а не катали": Вацко – про аномальні вилучення Львова в останніх матчах

20:14 539 Читать на русском
"Сподіваюсь, вони – воїни, а не катали": Вацко – про аномальні вилучення Львова в останніх матчах
Віктор Вацко / Фото з відкритих джерел

Відомий український коментатор Віктор Вацко висловив цікаве припущення після матчу 1/8 фіналу Кубка України Минай – Львів (2:0).

 

Львів несподівано поступився першоліговому Минаю та вилетів із розіграшу Кубка України. Варто відзначити, що команда Володимира Мазяра догравала поєдинок в меншості, на 49-й хвилині вилучили Руслана Зубкова.

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"Останні 4 гри ФК Львів – 4 червоні картки! У кожному матчі вилучення гравця ФК Львів!!! Сподіваюсь, що воїни, а не катали", – написав у twitter Вацко.

Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Львів перебуває останній сходинці, маючи в активі лише 8 очок.

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Кубок України Минай - Львів Львів Львів Віктор Вацко
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