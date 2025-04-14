Щенсни прийшов на пресконференцію, і почув від журналіста: "Перше питання – про тер Штегена". Щенсни не стримався і пожартував: "Ще не розминалися, відразу про тер Штегена.

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У цьому сезоні я тут, щоб замінити Марка. Якщо він повернеться у форму і тренер вирішить, що він знову може грати в стартовому складі, чудово. Я хочу створити конкуренцію. І я сподіваюся, що якщо все буде навпаки, Марк зрозуміє", – цитує польського воротаря Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Барселона була змушена підписати Щенсни на правах вільного агента після того, як тер Штеген порвав "хрести". Що цікаво, Войцех почекав з виходом на пенсію – він повернувся у великий футбол, хоча вже встиг оголосити про завершення кар'єри.