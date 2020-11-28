Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич вважає, що якби матч зі Швейцарією відбувся, то "синьо-жовті" здобули б позитивний результат.

"Можна було б знайти час, щоб провести цей матч. Нічого страшного не сталося б. Наша збірна не заслужила на такий вердикт (технічну поразку 0:3 – прим. Футбол 24). Швейцарці спіймали свій момент, щоб не грати. Не думаю, що ми б програли в Швейцарії.

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Хочеться сподіватися, що все-таки є шанс провести цю зустріч. З огляду на те, що суд в Лозанні... Подивимося, можливо, там люди більш адекватні", – сказав Маркевич у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, збірній України 25 листопада присудили технічну поразку за матч зі швейцарцями, яка залишить підопічних Шевченка без місця у найвищому дивізіоні Ліги націй. УАФ одразу заявила, що подаватиме апеляцію на рішення УЄФА.

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