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МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РЕАЛ МАДРИД - ПСЖ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сподіваюсь, цього разу матч Шахтаря не перенесуть в Київ через воєнний стан, – Франков

10:31 241 Читать на русском
Сподіваюсь, цього разу матч Шахтаря не перенесуть в Київ через воєнний стан, – Франков
Шахтар обіграв Аталанту на виїзді / фото з відкритих джерел

Відомий журналіст Артем Франков похвалив Шахтар за гру проти Манчестер Сіті, але закликав вболівальників донецького клубу не впадати в ейфорію.

56’ Ілкай Ґюндоґан
 
Манор Соломон 69’
56’ Ілкай Ґюндоґан
69’ Манор Соломон

"Шахтар – з непоганою грою, з класним і по-хорошому непередбачуваним результатом! Але зверніть увагу – в світлі перемоги Аталанти над Загребом це нітрохи не скасовує вирішального характеру поєдинку останнього туру в Харкові!

Манчестер Сіті – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Сподіваюся, воєнного стану ніхто на цей раз не оголосить... Хоча Київ завжди гостинний! Вибачте за чорний гумор", – написав Франков на своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, в минулому розіграші Ліги чемпіонів Шахтар проводив свій матч 6-го туру групового раунду проти Ліона в Києві, адже на території Харківської області був введений воєнний стан. Тоді "гірники" не змогли здобути необхідну перемогу, зігравши внічию 1:1, і посіли третє місце в групі.

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Теги
Манчестер Сіті - Шахтар Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Аталанта Аталанта Артем Франков
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