"Пам'ятаю, прокинувся о 3 ранку. Побачив повідомлення, що війна почалась, ракети вже влучили. Був величезний страх. Я не розумів, як діяти, як і більшість в Україні, і, можливо, ті, хто за кордоном. Я не знав, як допомогти своїм батькам і друзям.

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Останні чотири місяці були великі проблеми з електрикою. Багато людей не мали світла та опалення. Важко уявити, як жилось людям. Я не знаю, коли це закінчиться, але сподіваюсь, що якомога швидше. Дуже важко усвідомлювати, що це все ще триває.

Матч з Англією буде через місяць після річниці війни. Я сподіваюся, що ми зіграємо добре, і наші люди, наші солдати будуть дивитися на нас. Ми дамо їм певну впевненість, що ми можемо все зробити разом і можемо перемогти будь-якого суперника", – цитує Миколенка Sky Sports.

Нагадаємо, протистояння Англії та України у відборі на Євро-2024 відбудеться вже 26 березня, "синьо-жовті" гратимуть в гостях.

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