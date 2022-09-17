"Є один гравець, за яким, я сподіваюсь, Тоттенхем стежить. Це Мудрик із Шахтаря. Я бачив, як він забив Селтіку, та яскраві моменти перемоги над РБ Лейпциг. Це абсолютно феноменально.

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Чув, його тісно пов’язують з Арсеналом. Я просто сподіваюсь, що скаути "шпор" знають про цього хлопця. Він виглядає справжньою знахідкою, і зараз робить це на найвищому рівні – в Лізі чемпіонів. Мудрик виглядає фантастично.

Його пов’язували з Арсеналом, але якщо Тоттенхем включиться в боротьбу, сподіваюсь, вони роздобудуть цього гравця. Він точно той, за ким варто стежити", – написав Венгем у своїй колонці на Football Insider.

Нагадаємо, у двох матчах Ліги чемпіонів Мудрик забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі. Серед претендентів на українця називають Реал, Мілан, Ньюкасл, Арсенал, Евертон, Ніццу, Байєр тощо.

Шахтар влітку відмовив усім охочим придбати українця, розраховуючи отримати за свого вихованця не менше 50 мільйонів євро. Після матчу проти Селтіка відомий інсайдер Фабріціо Романо натякнув, що вартість українця зросла вже мінімум удвічі.

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