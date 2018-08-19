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"Сподіваюсь, штраф буде максимальний": Уткін відреагував на вчинок Федоріва, який відвернувся від прапора Росії

13:05 448 Читать на русском
"Сподіваюсь, штраф буде максимальний": Уткін відреагував на вчинок Федоріва, який відвернувся від прапора Росії
Віталій Федорів відвернувся від прапора Росії / соцмережі

Російський коментатор Василь Уткін різко відреагував на вчинок українського захисника Нижнього Новгорода Віталія Федоріва, який відвернувся від прапору під час гімну Росії.

"Раз приїхав працювати за контрактом – поважай регламент. Міг не приїжджати, або приїхати просто так. А тепер штраф, сподіваюся, по максимуму", – написав Уткін у своєму Твіттері.

Екс-захисник Динамо Федорів демонстративно відвернувся від прапора Росії під час гімну перед матчем

Нагадаємо, захисник Нижнього Новгорода Віталій Федорів під час виконання гімну Російської Федерації відвернувся від прапора. Нижній Новгород у рамках 7 туру ФНЛ обіграв на виїзді Сочі з рахунком 1:0.

Раніше Василю Уткіну не сподобався вчинок Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча, які після матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Росії зняли відео, на якому вигукнули "Слава Україні!"

Теги
Віталій Федорів Віталій Федорів Росія Василь Уткін
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