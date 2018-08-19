"Сподіваюсь, штраф буде максимальний": Уткін відреагував на вчинок Федоріва, який відвернувся від прапора Росії

Російський коментатор Василь Уткін різко відреагував на вчинок українського захисника Нижнього Новгорода Віталія Федоріва, який відвернувся від прапору під час гімну Росії.

"Раз приїхав працювати за контрактом – поважай регламент. Міг не приїжджати, або приїхати просто так. А тепер штраф, сподіваюся, по максимуму", – написав Уткін у своєму Твіттері.

Екс-захисник Динамо Федорів демонстративно відвернувся від прапора Росії під час гімну перед матчем

Нагадаємо, захисник Нижнього Новгорода Віталій Федорів під час виконання гімну Російської Федерації відвернувся від прапора. Нижній Новгород у рамках 7 туру ФНЛ обіграв на виїзді Сочі з рахунком 1:0.

Раніше Василю Уткіну не сподобався вчинок Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча, які після матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Росії зняли відео, на якому вигукнули "Слава Україні!"