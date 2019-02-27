Сподіваюсь, що Соларі та Бейл поставлять Реал понад усе, – екс-гравець Реала та Барселони Савіола

Колишній нападник Барселони та Реала Хав'єр Савіола прокоментував ситуацію навколо Гарета Бейла.

"Я знаю Соларі і впевнений, що він вирішив питання з Бейлом. Такі речі завжди трапляються в роздягальні, але сподіваюсь, що в них взаємні хороші стосунки і вони достатньо розумні, щоб поставити клуб понад усе.

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Мені дуже подобається Соларі і вважаю, що він добре справляється з такою важкою роботою, де багато тиску і немає терпіння.

Реал та Барселона – це 2 гіганти. Куди би ти не пішов, ти радий грати там", – цитує Савіолу Marca.

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