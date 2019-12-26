"Сподіваюсь, що ми знову будемо грати разом, але це залежить від лікарів", – Пепе про дружбу з Касільясом

Захисник Порту Пепе, який зробив собі ім’я у складі мадридського Реала, розповів про свою дружбу з голкіпером команди Ікером Касільясом.

"У нас є смішна історія. Коли я перейшов у Реал, мене ніхто не знав. Мене купили за 30 млн євро з Порту, який довго нічого не показував в Європі. У роздягальні до мене підійшов Касільяс і запитав, що лежить у моїй сумці.

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Я не знав, що йому відповісти, оскільки дуже погано володів іспанською мовою. Він сказав мені: "Ти повинен навчитися говорити іспанською". Коли я повернувся в Порту і зустрів Ікера тут, то сказав йому: "Твоя португальська – це катастрофа. Ти повинен вивчити мову". Касільяс – мій друг. Я був дуже радий зустріти його. Було дуже складно, коли ми дізналися про його проблеми зі здоров'ям. Це вразило мене. Я переживав, але коли ми дізналися, що Касільясу нічого не загрожує, то дякували Богу. Я сподіваюсь, що ми знову будемо грати разом, але це залежить від лікарів", – цитує Пепе видання O Jogo.

Нагадаємо, 38-річний Ікер Касільяс був госпіталізований 1 травня 2019 року прямо з тренування Порту через серцевий напад. На початку листопада легендарний голкіпер повернувся до індивідуальних тренувань на полі.

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