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"Сподіваюсь, що команда продовжить своє існування": Дубінчак чуттєво попрощався з Карпатами

1 липня 06:30 - Читать на русском
"Сподіваюсь, що команда продовжить своє існування": Дубінчак чуттєво попрощався з Карпатами
Владислав Дубінчак / фото: ФК Карпати

Захисник Карпат Владислав Дубінчак, права на якого належать київському Динамо, красиво попрощався зі львівським клубом.

"Хочу подякувати ФК Карпати за проведений рік. Це був чудовий досвід і я дуже сподіваюсь, що команда продовжить своє існування, і ще покаже хороший результат в турнірній таблиці.

Карпати офіційно попрощались з двома гравцями

Окремо дякую вболівальникам за постійну підтримку і критику, яка слугувала для нас стимулом. Я знаю, що ви очікували значно більших досягнень від нас, але після бою вже виправдання недоречні.

Також окремо дякую всіх футболістів. Ви – бійці, і кожен з вас заслуговує на повагу. Зустрінемось в новому сезоні , але вже в різних футболках", – поділився Дубінчак у своєму Instagram.

Зазначимо, що захисник провів 20 поєдинків у складі Карпат у поточному сезоні, не відзначившись результативними діями. Додамо, що львів'яни мають серйозні фінансові труднощі, через що поєдинок проти Маріуполя був скасований.

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Хочу подякувати ФК Карпати за проведений рік! Це був чудовий досвід і я дуже сподіваюсь, що команда продовжить своє існування і ще покаже хороший результат в турнірній таблиці! ⠀ Окреме дякую вболівальникам за постійну підтримку і критику, яка слугувала для нас стимулом. Я знаю, що ви очікували значно більших досягнень від нас, але після бою вже виправдання недоречні! ⠀ Також окреме дякую всім футболістам! Ви бійці і кожен з Вас заслуговує на повагу! Зустрінемось в новому сезоні , але вже в різних футболках

Допис, поширений Vladislav Dubinchak (@dubaa_4444)

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