Президент Української хокейної ліги Дмитро Христич розповів про свою любов до гольфу. Цей вид спорту випадково звів його із Андрієм Шевченком.

"В Україні я давно у гольф не грав. Мої батьки мешкають у Сполучених Штатах, тому там знаходжу час, щоб зрідка зіграти при нагоді.

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Андрій Шевченко? У Туреччині випадково перетнулися з ним. Я не можу сказати, що є близьким другом Андрія Миколайовича. Мабуть, найбільше нас пов'язує лише той факт, що у відомому харківському гольф-клубі наші шафки розташовані поруч. У мене №8, у Андрія – №7. Хтозна, може, колись ще перетнемося і зіграємо у гольф.

Гольф – це Америка. Влітку під час тренінг-кемпу зазвичай вся команда бере участь у турнірі з гольфу. Мені було 21 чи 22 роки, я завітав туди з Петером Бондрою, словацьким партнером по Вашингтону. Спробували, нам сподобалося. Знаєте, коли удар вдається, це затягує", – резюмував Христич в інтерв'ю Спорт 24.

Нагадаємо, Андрій Шевченко відомий своєю любов'ю до гольфу і часто грає у нього з колишніми партнерами з Челсі і не лише.

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