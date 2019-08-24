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"Сподіваюсь, Неймар залишиться", – Верратті прокоментував ситуацію з бразильцем

19:12 51 Читать на русском
"Сподіваюсь, Неймар залишиться", – Верратті прокоментував ситуацію з бразильцем
Верратті та Неймар / beIN SPORTS

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті висловив сподівання, що Неймар не перейде у Реал або Барселону і залишиться в команді.

"Я сподіваюся, що він залишиться, тому що гравців такого рівня всього три або чотири в світі.

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Він схожий на таких футболістів, як Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі, які здатні перевернути хід матчу. Ось чому я хочу, щоб він залишився", – цитує Верратті L`Equipe.

Наразі Реал та Барселона ведуть активну боротьбу за бразильську зірку ПСЖ. У Мадриді вважають, що у Барселони не вистачить коштів на футболіста. На Камп Ноу також впевнені, що Неймар переїде саме на Сантьяго Бернабеу.

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