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"Сподіваюсь на велику підтримку вболівальників", – Циганков про матч України із Сербією

19:30 236 Читать на русском
"Сподіваюсь на велику підтримку вболівальників", – Циганков про матч України із Сербією
Віктор Циганков / УАФ

Півзахисник збірної України Віктор Циганков на передматчевій прес-конференції поділився очікуваннями від поєдинку відбору на Євро-2020 проти національної команди Сербії.

 

"Я зі збірною України грав у Львові лише раз, і той при порожніх трибунах (проти Словаччини у Лізі націй – прим. "Футбол 24").

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Сподіваюсь, завтра прийде багато вболівальників, а ми здобудемо перемогу", – розповів Циганков на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Сербія пройде 7 червня на Арені Львів. Початок матчу – о 21:45. Після 2-х турів "синьо-жовті" лідирують у групі B, набравши 4 очки. У Сербії 1 пункт, щоправда, балканці зіграли лише один поєдинок.

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Джерело: Футбол 24
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Євро-2020 Україна - Сербія Україна Україна Віктор Циганков Віктор Циганков
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