"Сподіваюсь, Десна житиме": Рябоконь невтішно прокоментував фінансову ситуацію у чернігівському клубі
29 листопада 00:10 - Читать на русском
Головний тренер чернігівців Олександр Рябоконь зізнався, що у клубі є серйозні труднощі.
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"Чи не стане заборгованість перед командою причиною відтоку футболістів? Можливо.
Чорноморець — Десна – 0:1 – відео гола та огляд матчу
У багатьох гравців завершуються контракти, тож якісь зміни обов'язково будуть. І в команді, і у клубі. Але сподіваюся, що все буде гаразд і Десна житиме", – сказав Рябоконь у коментарі Meta Ratings.
Нагадаємо, у 15-му турі чернігівці мінімально обіграли Чорноморець і з 24-ма очками посідають у турнірній таблиці УПЛ шосту сходинку.
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