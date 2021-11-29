Головний тренер чернігівців Олександр Рябоконь зізнався, що у клубі є серйозні труднощі.

"Чи не стане заборгованість перед командою причиною відтоку футболістів? Можливо.

Чорноморець — Десна – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У багатьох гравців завершуються контракти, тож якісь зміни обов'язково будуть. І в команді, і у клубі. Але сподіваюся, що все буде гаразд і Десна житиме", – сказав Рябоконь у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, у 15-му турі чернігівці мінімально обіграли Чорноморець і з 24-ма очками посідають у турнірній таблиці УПЛ шосту сходинку.

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