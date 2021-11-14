Наставник фінів Маркку Канерва прокоментував перемогу над Боснією і Герцеговиною у матчі відбору на ЧС-2022 (3:1).

"Це був дуже цікавий матч. Результатом задоволені. Занадто рано ми залишилися вдесятьох, але зуміли забити ще два голи і виграти. Я дуже цьому радий.

Фінляндія у меншості перемогла Боснію і Герцеговину – Україна отримала найгірший розклад на останній тур відбору

Чи перемагала моя команда коли-небудь, граючи у меншості? Цього точно не було з того часу, як я став тренером.

Тепер Фінляндія зосередиться на матчі з Францією. Спробуємо зробити ще одне диво, але сподіваємося, що Боснія і Герцеговина обіграє Україну", – цитує Канерву Vijesti.

Нагадаємо, фіни на виїзді у меншості впевнено здолали боснійців і максимально ускладнили українцям вихід у плей-офф ЧС-2022.

Взірець для Шевченка та Петракова: Маркку Канерва – творець історичного успіху, який може залишити Україну без ЧС-2022