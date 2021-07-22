"Ми не повинні зберігати це в секреті. Як і раніше хочемо, щоб Швед став нашим футболістом. Намагаємося якнайшвидше прийти до угоди. Нам дуже потрібен гравець такого профілю.

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Я завжди дуже обережний в таких випадках. Все йде у правильному напрямку, але перехід можливий, тільки якщо всі підпишуть. Завжди може щось трапитися, але ми сподіваємося, що скоро підпишемо Шведа", – сказав Калуве у коментарі GVA.

Нагадаємо, контракт Шведа з Селтіком розрахований до літа 2023 року. Минулий сезон 24-річний українець провів в оренді у бельгійському Мехелені. У 24 матчах за він забив 5 голів і віддав 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює українця в 1 млн євро.

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