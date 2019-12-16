"Сподіваємось, що Мессі перебуватиме на рівні Марадони": Барселона пафосно анонсує дуель з Наполі у Лізі чемпіонів

Директор Барселони Гільєрмо Амор поділився очікуваннями від матчів проти Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Наполі – це команда, яку потрібно поважати. Барселона погано грає при шаленій підтримці гостьових трибун? Я завжди говорив, що краще виступати на переповненому стадіоні, навіть, якщо ти представляєш команду-суперницю. Нашим футболістам, навпаки, це подобається.

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Люди здебільшого ідентифікують Неаполь з Марадоною. Він там – бог. Сподіваємось, Лео перебуватиме на його рівні", – зазначив Амор у коментарі AS.

Нагадаємо, що у минулому розіграші Ліги чемпіонів Барселона програла на Енфілді Ліверпулю 0:4 після домашніх 3:0.

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