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"Сподіваємось, що Мессі перебуватиме на рівні Марадони": Барселона пафосно анонсує дуель з Наполі у Лізі чемпіонів

15:42 129 Читать на русском
"Сподіваємось, що Мессі перебуватиме на рівні Марадони": Барселона пафосно анонсує дуель з Наполі у Лізі чемпіонів
Гільєрмо Амор / AS

Директор Барселони Гільєрмо Амор поділився очікуваннями від матчів проти Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Наполі – це команда, яку потрібно поважати. Барселона погано грає при шаленій підтримці гостьових трибун? Я завжди говорив, що краще виступати на переповненому стадіоні, навіть, якщо ти представляєш команду-суперницю. Нашим футболістам, навпаки, це подобається.

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Люди здебільшого ідентифікують Неаполь з Марадоною. Він там – бог. Сподіваємось, Лео перебуватиме на його рівні", – зазначив Амор у коментарі AS.

Нагадаємо, що у минулому розіграші Ліги чемпіонів Барселона програла на Енфілді Ліверпулю 0:4 після домашніх 3:0.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Дієго Марадона Дієго Марадона Барселона Барселона Ліга чемпіонів Наполі Наполі
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