"Чи хотів би я очолити Шахтар? Я сподівався, що це станеться ось зараз, перед Йовічевічем, але трохи не пощастило. А якщо серйозно, не хочу загадувати та говорити про терміни. Для мене це велика мета і до неї треба рухатись маленькими кроками.

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В принципі, якщо взяти мою біографію – я хлопець, який все життя прожив в українському Донецьку, весь час мріяв грати за Шахтар, здійснив свою мрію і досі є вболівальником команди. Думаю, люди, які розуміються у футболі, самі зроблять висновки, куди лежить мій шлях... Сьогодні ж я працюю у тренерському штабі U-19.

Чи прийняв би я запрошення від команди УПЛ очолити її? Все залежало б від особистої розмови із представниками цього клубу. Не настільки важливо, з якої частини турнірної таблиці команда, наскільки важливо розуміти настрій керівників та відчути чи збігаються можливості з амбіціями. Якби моє бачення збіглося з баченням президента та спортивного директора, то чому ні, я із задоволенням очолив би команду Прем'єр-ліги.

Чиє тренерське бачення мені найближче? Найбільше я пропрацював із Мірчею Луческу. Мені подобався його тренувальний процес, проте треба брати від усіх тренерів потроху та складати своє бачення. Футбол не стоїть на місці, треба стежити за всім, що запроваджується топ-фахівцями, такими як Гвардіола, Конте, Клопп", – сказав Бєлік у коментарі Terrikon.

Нагадаємо, Олексій – вихованець Шахтаря. У структурі "гірників" перебував з 1998 по 2008 роки. Встиг пограти також за німецький Бохум, Дніпро та запорізький Металург. У складі збірної України провів 19 матчів (5 голів). Після завершення кар'єри футболіста працював експертом на каналах "Футбол". З 2022-го – тренер Шахтаря U-19.

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