Легенда українського футболу Андрій Шевченко провів королеву на той світ.

Шевченко відреагував на вістку про смерть Єлизавети ІІ. Королева перебувала на троні понад 70 років. Втрата монахині спричинила масовий траур у Сполученому Королівстві.

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"Спочивайте з миром", – написав у Twitter колишній капітан і наставник збірної України, прикріпивши фото Єлизавети ІІ.

Андрій Шевченко грав у Англії за Челсі, а зараз проживає з сім'єю в Лондоні.