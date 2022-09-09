"Спочивайте з миром", – Шевченко віддав шану Єлизаветі ІІ
14:58 - Читать на русском
Легенда українського футболу Андрій Шевченко провів королеву на той світ.
Шевченко відреагував на вістку про смерть Єлизавети ІІ. Королева перебувала на троні понад 70 років. Втрата монахині спричинила масовий траур у Сполученому Королівстві.
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"Спочивайте з миром", – написав у Twitter колишній капітан і наставник збірної України, прикріпивши фото Єлизавети ІІ.
Андрій Шевченко грав у Англії за Челсі, а зараз проживає з сім'єю в Лондоні.
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