Фани Ліверпуля "прикрасили" огорожу Енфілда промовистими банерами, де засудили рішення босів клубу приєднатись до Європейської Суперліги.

Європейська Суперліга: Перес погрожує ФІФА провести власний ЧС-2022

Чинний чемпіон Англії став одним з 12 клубів, які оголосили про створення нового турніру, який викликав великий резонанс у футбольній спільноті, а також викликав засудження з боку ФІФА.

Нагадаємо, до Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі