"Спочивай з миром": фанати Ліверпуля різко відреагували на рішення клубу долучитись до Суперліги
Вболівальники Ліверпуля не підтримали керівництво мерсисайдського клубу.
Фани Ліверпуля "прикрасили" огорожу Енфілда промовистими банерами, де засудили рішення босів клубу приєднатись до Європейської Суперліги.
Європейська Суперліга: Перес погрожує ФІФА провести власний ЧС-2022
Чинний чемпіон Англії став одним з 12 клубів, які оголосили про створення нового турніру, який викликав великий резонанс у футбольній спільноті, а також викликав засудження з боку ФІФА.
Нагадаємо, до Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).
Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі