toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

"Спочивай з миром, брате", – Серхіо Рамос попрощався з Рейєсом, який загинув у ДТП

15:10 396 Читать на русском
"Спочивай з миром, брате", – Серхіо Рамос попрощався з Рейєсом, який загинув у ДТП
Рейєс у часи виступів за Реал / Sportball

Увесь світ сколихнула новина про смерть Хосе Антоніо Рейєса, який розбився у автомобільній катастрофі.

Капітан Реала написав слова прощання з хавбеком, якого знав за спільними виступами в Мадриді та збірній.

Хосе Антоніо Рейєс загинув в автокатастрофі

"Розбитий. Знищений. У мене немає слів. Вся любов і підтримка сім'ї. Ми завжди будемо пам'ятати тебе, друже! Спочивай з миром, брате", – написав Рамос у своєму твіттері.

Хабі Алонсо очолив дубль Реал Сосьєдада

Нагадаємо, Рейєс в Іспанії захищав кольори Реала, Атлетіко, Севільї, Еспаньйола. Сьогодні було повідомлено про загибель футболіста на трасі поблизу Севільї.

blog_ava
Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
08:30
4039
Теги
Смерті футболістів Іспанія Хосе Антоніо Рейєс Хосе Антоніо Рейєс Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
29
хв
Тоттенхем
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук