"Спочивай з миром, брате", – Серхіо Рамос попрощався з Рейєсом, який загинув у ДТП

Рейєс у часи виступів за Реал / Sportball

Увесь світ сколихнула новина про смерть Хосе Антоніо Рейєса, який розбився у автомобільній катастрофі.

Капітан Реала написав слова прощання з хавбеком, якого знав за спільними виступами в Мадриді та збірній.

Хосе Антоніо Рейєс загинув в автокатастрофі

"Розбитий. Знищений. У мене немає слів. Вся любов і підтримка сім'ї. Ми завжди будемо пам'ятати тебе, друже! Спочивай з миром, брате", – написав Рамос у своєму твіттері.

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Нагадаємо, Рейєс в Іспанії захищав кольори Реала, Атлетіко, Севільї, Еспаньйола. Сьогодні було повідомлено про загибель футболіста на трасі поблизу Севільї.