Нідерландський фахівець Єрун Схейпенс підтвердив, що увійде до тренерського штабу Маріно Пушіча і пояснив, чому погодився на таку пропозицію.

"Пушіч шукав когось з досвідом у професійному футболі, але хто не надто комунікабельний і хоче підкреслити власне бачення.

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Спочатку я перевірив, чи достатньо це безпечно. Шахтар грає у Львові, біля кордону з Польщею. У клубу є база з полями, де всі зупиняються. Тому я не буду сидіти у квартирі десь у місті сам", – цитує Схейпенса De Maas Driehoek.

Нагадаємо, 30-річний нідерландець ніколи не був професійним футболістом, а кар'єру тренера розпочав у 2015 році з юніорами Венло. Його останнім місцем роботи був середняк Ередивізі – Фортуна. До Шахтаря Схепенс приєднається у Гамбурзі перед матчем Ліги чемпіонів з Антверпеном (який відбудеться у вівторок, 28 листопада). Передбачається, що Єрун підпише з "гірниками" контракт на півтора сезону з можливістю пролонгації ще на один рік.

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