"Спочатку треба буде запитати маму": Санчо обіцяє вперше скуштувати пиво у разі перемоги Англії на Євро
Вінгер збірної Англії Джейдон Санчо запропонував кілька парі перед фіналом Євро проти Італії.
"Я звик фарбувати волосся, тому для мене це не стане проблемою. Але ми повинні це зробити разом, я не збираюся бути одним. Я сказав, що всі повинні стати блондинами.
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Гадаю, я можу приєднатися до Деклана Райса та вперше випити пиво. Я ще ніколи не пив пива. Я не надто часто п'ю, тому навіть не знаю... Спочатку треба буде запитати маму", – наводить слова Санчо MEN.
Нагадаємо, вже сьогодні Італія та Англія зійдуться у фінальному поєдинку Євро-2020. Матч відбудеться на лондонському Вемблі, початок гри о 22:00.
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