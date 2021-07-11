"Я звик фарбувати волосся, тому для мене це не стане проблемою. Але ми повинні це зробити разом, я не збираюся бути одним. Я сказав, що всі повинні стати блондинами.

Італія – Англія: де дивитися фінал Євро-2020

Гадаю, я можу приєднатися до Деклана Райса та вперше випити пиво. Я ще ніколи не пив пива. Я не надто часто п'ю, тому навіть не знаю... Спочатку треба буде запитати маму", – наводить слова Санчо MEN.

Нагадаємо, вже сьогодні Італія та Англія зійдуться у фінальному поєдинку Євро-2020. Матч відбудеться на лондонському Вемблі, початок гри о 22:00.

55 років страждань – нарешті не соромно. Чому Англія виграє фінал Євро-2020, а за Саутгейта можна вболівати