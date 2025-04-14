Головний тренер Вулверхемптона Вітор Перейра був помічений у пабі після перемоги над Тотенхемом (4:2), повідомляє Daily Mail.

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На кадрах у соцмережах видно, як Перейра заходить до будівлі, та обіймається з вболівальниками Вулвз. Це не перший раз, коли Перейра відвідав Spoons, його бачили там кілька разів, а після однієї з перемог його команди у березні він сказав, що піде святкувати у паб.

Вітор Перейра очолив англійський клуб у грудні 2024-го року, замінивши звільненого Гаррі О'Ніла. З моменту його призначення "вовки" виграли 6 матчів та двічі зіграли внічию у 16-ти матчах чемпіонату.

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