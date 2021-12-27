Український захисник Олександр Насонов, якого влітку звинуватили у договірних матчах у чемпіонаті Молдови, вирішив не продовжувати контракт зі своїм поточним клубом.

"Все було дуже дивно. До тепер не знаю як і чому це сталося. З початку, як то кажуть, обіс*али з ніг до голови, а вже через два тижні зняли всі обвинувачення у "договірняках". Думаю, про цю ситуацію краще запитати у керівництва Федерації футболу Молдови.

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Щодо сезону... Подвійне враження. Плюс в тому, що відіграв всі ігри від дзвінка до дзвінка. А команді, напевно, не вистачило часу, можливо чогось ще. Ми не змогли виконати завдання, які перед нами ставилися, тому назвати цей сезон вдалим ніяк не можна.

У мене закінчився контракт, тому перебуваю у статусі вільного агента. З керівництвом Сперанци продовження угоди не обговорював.

Зараз у мене бажання одне – відпочити. Як складеться моя кар'єра далі – загадувати не буду. Вже отримав невеликий закордонний досвід. Поїду я додому чи продовжу виступи ще десь – конкретики поки жодної немає. Буду займатися пошуками команди вже наступного року", – сказав Насонов у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Насонов перейшов у Сперанцу у статусі вільного агента у березні 2020 року. В України виступав за Волинь, Металург Д, Маріуполь, Арсенал-Київ та ПФК Львів. Також в активі захисника є 26 матчів за молодіжну збірну України.

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