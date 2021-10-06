Голкіпер Львова Олександр Ільющенков розповів про жахливий інцидент у матчі 10-го туру проти СК Дніпро-1, який не завадив йому дограти поєдинок.

"Діагностували перелом скроневої кістки. Все було динамічно, але так вийшло. Це футбол, нічого не поробиш. Чому не попросив заміну? Спочатку було боляче і почав відключатися.

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Потім завдяки лікарям зрозумів, що можу дограти. Сказав, що якщо почуватимусь погано, то попрошу заміну. Так і дограв", – зазначив Ільющенков у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, голкіпер зіштовхнувся з вінгером СК Дніпро-1 Олександром Назаренком ще на 11 хвилині поєдинку, але зміг дограти поєдинок до кінця.

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