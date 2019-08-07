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"Спочатку – Іско, зараз – Селезньов. Чому ми відпускаємо найкращих": фани Малаги провели українця з тролінгом та піснею

16:25 215 Читать на русском
"Спочатку – Іско, зараз – Селезньов. Чому ми відпускаємо найкращих": фани Малаги провели українця з тролінгом та піснею
Селезньов покинув Малагу з жорстким тролінгом

Український нападник Євген Селезньов достроково покинув Малагу, але фанати іспанського клубу, схоже, не будуть довго сумувати.

34-річний форвард провів на Ла Росаледі лише 12 неповних матчів, не забив жодного гола та не допоміг "анчоусам" повернутись у Прімеру. Фанати андалусійської команди очікували від Селезньова як фіналіста Ліги Європи потужної гри під керівництвом свого колишнього тренера, однак дуже швидко розчарувались. Євген так і не зумів повернути найкращу форму, міцно засівши на лаві запасних, тож розірвання контракту стало логічним кроком з боку обох сторін.

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Селезньов, за його ж словами, розглядає варіант з поверненням до Туреччини, тоді як фанати Малаги з самого ранку проводжають його дотепним тролінгом. Проте , знайшлись й ті, хто дійсно сумує після відходу українця.

"Пуерто Банус (пристань в Андалусії – прим.ред) покидає кіллер".

"Спочатку був Іско, зараз – цей. Чому ми завжди повинні відпускати найкращих".

"Аль Тані у відставку! Селезньов, повернись".

"На одного товстуна менше".

"Середа розпочалась добре".

"Від нас пішов "гранд".

"Але ж як ми могли розірвати контракт з найкращим гравцем команди? Ми зникнемо".

Особливо відданий фанат присвятив українцеві емоційну пісню: "Селезньов, ти назавжди зостанешся у наших серцях".

"Дякую, Селезньов. Твоя пісня залишиться тут як спогад про тебе. Ми будемо сумувати за тобою, хоча ти не забивав голів. Якби ти перебрався сюди на 8 років раніше, то тріумфував би без проблем".

"Я так і помру, не відсвяткувавши гол гравця з Чорнобиля".

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