Під час матчу АПЛ між Крістал Пелас та Манчестер Юнайтед, який закінчився внічию (1:1), вболівальники "орлів" розгорнули банер проти власника клубу Джона Текстора.

"Власник кількох клубів, ставки на фондовому ринку. Тексторе, ми вам не довіряємо", – йшлося на банері, вивішеному на трибуні Holmesdale End на Селхерст Парк. Обурення з боку англійських прихильників може бути пов'язане насамперед із нещодавньою статтею у Financial Times, яка розкриває бажання Eagle Holdings, компанії бізнесмена, вийти на Нью-Йоркську фондову біржу. Це може означати, що американський бізнесмен планує ще одну покупку.

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Також, вболівальники Крістал Пелас розчаровані, що Текстор має вкласти у французький Ліон, який він придбав нещодавно, значну суму грошей. "Орли" перебувають на 12 місці в турнірній таблиці, і фанати хотіли б отримати посилення для своєї команди, а не для французів.

До слова, Джон Текстор, окрім Крістал Пелас і Ліона, володіє ще двома клубами – бразильським Ботафого і бельгійським Моленбеком.

Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Крістал Пелас у компенсований час, пропустивши гол-шедевр