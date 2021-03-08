Лапорта став новим президентом Барселони на найближчі 6 років. За нього проголосувало 57,63% "сосіос".

Лапорта переміг на виборах президента Барселони – офіційні результати голосування

Після оголошення офіційних результатів виборів Жоан та його найближче оточення не стримували емоцій. Разом з новообраним очільником всі стрибали і танцювали, голосно та феєрично наспівуючи гімн каталонців. Цю частину святкування опублікував офіційний Twitter Барселони.

До слова, участь у цьогорічному голосуванні взяли понад 50 тисяч людей, серед яких був і Ліонель Мессі. Друге місце посів Віктор Фонт (31,84%), а Тоні Фрейша фінішував третім (9,13%).

Нагадаємо, Лапорта вже перебував на посаді очільника "синьо-гранатових" з 2003 по 2009 рік. Одною із цьогорічних головних обіцянок Жоана було продовження співпраці з Ліонелем Мессі, контракт якого завершується вже влітку.

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