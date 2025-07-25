"Клуби УПЛ стартували в кваліфікації єврокубків. Шахтар виглядав солідно. Хотілося б відзначити виважену гру як в нападі, так і особливо в обороні. Дифірамбів заздалегідь співати не буду, але "альпіністи" залишили дуже гарне враження.

Україна залишила Росію позаду в таблиці коефіцієнтів УЄФА – перемоги Шахтаря та Динамо принесли бажане

Нічого не чекав від Олександрії. Партизан показав слабкий рівень останніх сезонів. Але Олександрія на їхньому фоні – взагалі жодної.

Житомир!!! Важко знайти слова. Щиро співчуваю президентові клубу. Стільки інвестицій та праці в них вклалося. А що ви отримуєте врешті-решт? На нього витратили гроші місцеві спеціалісти.

Крім того, розповім пару ділових розмов з українськими клубами про еквайринг своїх гравців на чемпіонати Європи. Проводив переговори особисто. Це не стосується двох наших міст. Провінційні клуби не можуть зрозуміти, куди вони потрапили. Просять гідну суму грошей для клоунів. Насправді, за розмову з ними ще треба доплатити.

На хвилинку. Бюджет одного місяця клубу Полісся того вартий, як три сезони всіх клубів Андорри разом. P.S. Потрібно дуже серйозно думати про кількість клубів, які беруть участь в УПЛ. Вісім клубів – ідеально підійдуть на сьогодні", – написав Заховайло на своїс сторінці в Facebook.

Полісся провалило дебют Ротаня, зазнавши поразки від Санта-Коломи – повернення Назаренка, офсайдне "прокляття" легіонера