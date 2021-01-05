Жозе Моурінью вкотре яскраво довів, що є головною зіркою лондонського Тоттенхема на сьогодні.

Прес-служба "шпор" опублікувала небанальне відео з Особливим в офіційному твіттері клубу.

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У ході матчу 17-го туру АПЛ проти Лідса одна з камер постійно стежила за Моурінью. Португальський фахівець підказував своїм підопічним, намагався завести їх, чіплявся до резервного арбітра, пояснював щось знятому з гри Вінксу, спокійно реагував на забиті м'ячі та багато іншого. Загалом за майже три з половиною хвилини відео Моурінью зумів "прожити" понад десяток емоцій.

Нагадаємо, що Тоттенхем розгромив Лідс (3:0) і піднявся на 4-те місце в АПЛ. В активі лондонців 29 очок і чотири пункти відставання від Ліверпуля, який провів на поєдинок більше.

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