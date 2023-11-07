"Другий матч проти Барселони буде не менш складним для Шахтаря, ніж перший. Навіть складнішим. Однак говорити, що вони, іспанці, стовідсоткові фаворити, я не стану ‒ всяке буває у футболі. Всім і так добре зрозуміла сила команди Хаві. Тим більше, в обоймі головного тренера знову перебуває Роберт Лєвандовскі, який не грав у першому поєдинку.

Шахтар – Барселона: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Вважаю, що Шахтар може досягти результату лише завдяки дисципліні, бо, як відомо, цей компонент інколи б'є клас. Тобто, так, насамперед потрібно зіграти від оборони. Дуже надійно діяти позаду.

Впевнений, що перший матч проти Барселони головний тренер з гравцями вже проаналізував і вказав їм на помилки. Зроблять правильні висновки, згуртовуються і налаштуватися на гру, віддадуть всі сили на футбольному полі – результат буде позитивним.

Щодо мотивації, думаю, з цим компонентом у гравців Шахтаря проблем не має бути жодних. Тим більше, був час відновитися після гри з Динамо і мають мати психологічно добрий стан після перемоги над принциповим суперником.

Співати дифірамби Маріно Пушічу зарано. Замало часу ще провів боснієць на чолі Шахтаря. Команда пройшла до 1/2 фіналу Кубка України здолавши Вікторію, але ж, за всієї поваги, команда з Сум, то не команда рівня Шахтаря. Так, здолали ще й Динамо, однак й столична команда нині слабко грає", – сказав Вірт в інтерв'ю порталу Український футбол.

До слова, у вівторок, 7 листопада, відбудеться матч 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів, де Шахтар зійдеться з Барселоною. Початок зустрічі о 19:45. Після 3-х турів лідирує у групі F Барселона з 9-ма очками, Порту з 6-ма пунктами другий, Шахтар з 3-ма балами третій. Антверпен без очок замикає квартет.

Шахтар – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів