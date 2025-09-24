"Знаю, що деякі футболісти не брали участі в таких матчах. Я сьогодні запитав у команди, хто грав проти клубів з третьої ліги, тому що треба розуміти, що доведеться грати в інший футбол. Це не така ж гра, як інші, тому що суперник виходить грати з подвоєною мотивацією, по-іншому підходить до єдиноборств і так далі.

Українець оформив ефектний асист у матчі проти Челсі в Кубку ліги (ВІДЕО)

У першій половині у нас були проблеми, у другому таймі ми зіграли набагато краще. Ми внесли тактичні зміни, і це зіграло важливу роль. Хато зіграв на іншій позиції, також нам пощастило з тим, що ми забили відразу після відновлення гри", – цитує Мареску Football London.

Нагадаємо, що Лінкольн виграв у Челсі перший тайм завдяки голу Стріта. Асист йому віддав український півзахисник Іван Варфоломєєв.

