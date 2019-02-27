"Спитав хлопчаків, хто я такий, і жоден не відповів", – Блохін закликав допомогти дітям знати футбольну історію України

Легендарний екс-футболіст та тренер Олег Блохін розповів про необхідність розвитку дитячого футболу в Україні.

Про це Олег Володимирович розповів під час засідання конференції ДЮФЛУ, що пройшла в Будинку футболу.

"Зрозуміло, що без якісної роботи в дитячо-юнацькому футболі ми можемо лише мріяти про успіхи національної збірної. Тому я хотів би подякувати керівникам ДЮФЛУ, тренерам, які працюють в дитячо-юнацькому футболі, за вашу роботу! Не завжди ця робота отримує гідну винагороду. Але, як ви знаєте, ФФУ працює над механізмом виплат школам та тренерам за якісну підготовку гравців.

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Хочу звернутися ще з таким проханням – давайте допоможемо нашим дітям знати історію українського футболу! Нам же є чим пишатися! У нас одразу три футболісти стали володарями "Золотого м’яча". Не кожна країна може похвалитися такими досягненнями.

Але недавно я був на дитячому турнірі серед восьмирічних гравців. Запитав, хто я такий, і жоден із хлопчаків не відповів. Хоча при цьому їхні батьки підходили, просили фото та автограф. Навіть коли я полегшив завдання для дітлахів і запитав, хто такий Андрій Шевченко, не всі змогли відповісти. А от про Мессі та Роналду вони багато чого мені розповіли. Тому давайте всі поміркуємо, як нам зробити так, щоб діти знали футбольну історію нашої держави. Повторюю, нам є чим і ким пишатися, і забувати свою історію не можна!

Але, пам’ятаючи про минуле, потрібно думати про майбутнє. І, повторюся, мені подобається те, що зараз робить для розвитку дитячо-юнацького футболу федерація. Я, у свою чергу, чим зможу – допоможу", – цитує Блохіна офіційний сайт ФФУ.

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